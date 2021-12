Guadalajara, Jalisco.- Mediante sus cuenta de Instagram, la cantante María León, exvocalista de Playa Limbo, subió una imagen, donde está con Hugo Sánchez, pero revela que no quería tomarse foto.

Mencionando que es aficionada del Atlas, debido a su familia, María León contó que fue ‘Margarita’, porrista del equipo, llegando a ir al Estadio Jalisco para apoyar al equipo rojinegro, y en uno de los duelos, el club de Guadalajara jugó ante América, pero perdieron.

Al final del partido, María León cuenta que su familia le pidió tomarse una foto con Hugo Sánchez, pero ella no quería, ya que ‘Hugol’ era “del otro equipo”.

Ese día nos ganó el América y cuando íbamos de salida me dijeron ponte para una foto con este jugador y yo les grité: ‘¡No, ese señor es del otro equipo!’, me agarraron y me pusieron con otras niñas que no conocía”, relató María León en Instagram.