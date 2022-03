Hugo Sánchez quiere ser el técnico de la Selección Mexicana: “Los dirigiría gratis”

A pesar del triunfo conseguido ante Honduras, el funcionamiento de la Selección Mexicana provocó un acalorado debate entre David Faitelson y Hugo Sánchez, quien incluso aseguró que por México, dirigiría gratis al Tri.

El cuadro azteca prácticamente aseguró un lugar en la Copa del Mundo Catar 2022 al vencer a los catrachos el domingo, pero las formas que manejan no son del agrado de nadie y ello ha puesto a Gerardo Martino en el punto de mira porque, además, que sea extranjero no ayuda, al menos en palabras del ‘Macho’.

"El problema no es deportivo, es el trabajo que hace Martino y a mí no me da igual que sea extranjero. Cuando yo fui a España, yo dije que llegaba a aprender y me dijeron: 'No, señor, tú vienes a enseñar porque ocupas una plaza de un español y por eso debes ser mejor'. Aquí es lo mismo, él como entrenador extranjero no demuestra la capacidad de mejorar el juego de la Selección. Curiosamente Osorio y Martino son extranjeros y ninguno supo hacer jugar bien a la Selección. Se están tardando en buscar un revulsivo, un nuevo entrenador”, aseguró ‘Hugol’.