‘Soberbio y prepotente’: Carlos Hermosillo ‘destroza’ a Hugo Sánchez

Carlos Hermosillo se le fue a la yugular a Hugo Sánchez por sus fuertes declaraciones, luego de que Hugol señaló que de haber nacido en otro país, pudo ganar un Mundial.

Estas palabras han causado molestia en el sector futbolero de México y se suma Carlos Hermosillo, quien compartió vestuario con Hugo Sánchez previo al mundial de 1986.

"Si Messi, que es el mejor jugador del mundo en una Selección como la de Argentina, con grandes jugadores a su alrededor, no ha sido campeón de un Mundial... Si Cristiano tampoco ha podido ganarlo siendo quien es como futbolista, ¿Por qué Hugo Sánchez sí habría podido ganar la Copa? Por favor”.

Hermosillo recordó cómo de ser su ídolo, Hugo Sánchez lo decepcionó por su forma de ser.

"En la Selección se la vivía atendiendo compromisos publicitarios y casi nunca estaba con nosotros. Cuando nos hablaba, solamente hablaba de Míchel, de Butragueño y que él metía todos los goles. Es un tipo que solo ve por él, un individualista, puede más su ego que cualquier otra cosa, poder convivir con el que es tu ídolo y darte cuenta de cómo era, esperaba yo otra cosa, me dejó mucho que desear".

Si Hugo hubiese tenido más humildad, sin ser tan arrebatado en sus declaraciones, probablemente habría logrado muchas más cosas como entrenador, porque como jugador es indudable que ha sido el mejor de todos los tiempos.

Las actuaciones de Hugo en el mundial son un recuerdo espantoso para Hermosillo.

"Recuerdo que en aquel partido contra Alemania (en 4tos. de Final de México 1986), él termina disque tironeado o desgarrado, el masajista que trajo desde España era el que lo sobaba a un lado de la cancha y ya nunca volvió, ni siquiera para intentar participar del partido. Siendo él un supuesto líder, ya no quiso participar. Súmale que falló un penal contra Paraguay, el que no tiró contra Alemania. Tuvo un mal Mundial porque todos esperábamos muchísimo más de Hugo Sánchez y no pasó nada".