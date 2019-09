Hugo Sánchez suena para dirigir a Rayados; Faitelson lo candidatea

CDMX.- No solo Matías Almeyda es candidato para ser el nuevo técnico de Rayados, Hugo Sánchez se suma a la lista.

De acuerdo con fuentes cercanas al ex jugador de Real Madrid y ex técnico de Pumas, Hugo Sánchez está dispuesto a escuchar ofertas para regresar a dirigir y no se descarta la de Rayados de Monterrey.

Por su parte, David Faitelson aseguró que “Sánchez aparece entre los candidatos para dirigir a Monterrey”, aunque, después, aseguró que el técnico ideal para ‘La Pandilla’ es Antonio Mohamed, porque ya conoce la plaza y está libre.

Rayados no soporta más a Diego Alonso. Esta fuera.

Hugo Sánchez aparece entre los candidatos para dirigir al Monterrey... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) September 30, 2019

El entrenador ideal para dirigir a Rayados se llama Antonio Mohamed. Conoce el plantel, la plaza, al futbol mexicano y esta “libre”… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) September 30, 2019

Sánchez, sonó para dirigir a Costa Rica

En los pasados días, Hugo Sánchez también fue mencionado para dirigir a la Selección de Costa Rica, pero no se ha confirmado o negado si llegará.

La última experiencia de Sánchez en el banquillo fue con Pachuca en 2012 y durante su tiempo fuera, ha sido analista y comentarista en ESPN, estando en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Como técnico, Hugo Sánchez ha dirigido a Pumas, Necaxa, Pachuca, Almería y a Selección Mexicana, con la que quedó en tercer lugar de la Copa América en 2007. Con el cuadro de UNAM fue bicampeón de Liga Mx en 2004 y ganó un Campeón de Campeones.