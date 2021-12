“En Las Vegas me fui a apostar, me aposté y gané”, Humberto “La Chiquita” González

Gran confianza que tenía en sí mismo que lo hizo apostar a su favor.

Humberto “La Chiquita” González tenía una pelea a principios de los 90 en dónde defenderá su campeonato ante el coreano Kim Kwanf-sun.

"En una pelea en Las Vegas me fui a apostar, me aposté, fui y dije que quería apostarle a Humberto González. Me preguntaron mi nombre, les dije Humberto González y dijeron '¿cómo?' y dije 'sí, me tengo mucha confianza para ganar "

En aquel entonces las peleas no eran tan bien pagadas como ahora, aunque no le iba nada mal.

"Yo era favorito como por 8-1, tenía que apostar 500 dólares para ganar y aposté cuatro mil dólares y me dieron dos mil más porque yo era favorito, si apuesto en contra mía ganó más. Me fue bien, saqué para regresar a la Ciudad de México, saqué para pagar mis vacaciones, aunque gané más en la pelea y en Pago por Evento, por Pago por Evento me dieron 300 mil dólares y otros 300 mil dólares de la pelea. No me recuerdes porque me regreso"

La Chiquita fue campeón mundial en peso Minimosca, pero se retiró a los 29 años.

"Me hubiera gustado pelear hasta los 34, me retiré a los 29-30 años, eso es lo que me faltó, pero me saturé tanto de entrenamientos y dietas, tengo esa espinita… El box es bonito, entrenar, correr, ir a las concentraciones, me la pasaba en las montañas concentrado 10 semanas, 11 semanas, era lo que yo quería”

“Lo hacía con mucho gusto, porque quería ser campeón, pero estaba sin ver a mi familia como dos o tres meses y lo más difícil todavía era la dieta, me quedaba con hambre, con sed, la báscula la veía dos veces al día, para mí lo que pasé fue la dieta, lo más difícil del boxeador".

