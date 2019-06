Ambriz pidió a Sosa, quien llega por seis meses... pero quiere más tiempo

Cancún, Quintana Roo.- Ismael Sosa llega al León buscando retomar el nivel que lo llevó a ser "uno de los mejores jugadores de la liga”.

Motivado por llegar pedido directamente por el entrenador del León, Ignacio Ambriz, el exatacante de Pumas y Tigres espera tener la oportunidad de aportar a un equipo que ya mostró tener una idea de juego definida, y que estuvo a poco de ser campeón el torneo pasado.

En charla en exclusiva para Súper Deportivo, Sosa comentó que viene a préstamo por seis meses; su carta aún pertenece a Pachuca, que lo compró el semestre pasado a los Tigres.

El atacante de 33 años busca revancha deportiva e hizo autocrítica, pues reconoció que los últimos meses no han sido los mejores y lejos está de lo que él ha mostrado en seis años que tiene de jugar en la Liga Mx.

¿Cómo te sientes de llegar a un equipo como el León?

Es un reto importante, el León dejó "La vara muy alta" el torneo pasado

Sí, la verdad que sí (la vara quedó muy alta), por eso te decía recién estoy contento de llegar a un equipo como el León, un equipo que el torneo pasado ha hecho las cosas muy bien, donde fue líder absoluto del torneo, ha sido subcampeón, por poco no pudo lograr el campeonato. Para mí es un halago que el entrenador se haya fijado en mí y hoy poder reforzar al equipo”.

Ignacio Ambriz te quiso entrenar desde que dirigía al América, ¿esto es una aliciente más para venir al León?

Sí, platiqué con él (Nacho Ambriz), la verdad él, en otras ocasiones me ha querido llevar al América, él siempre ha estado en contacto conmigo, teníamos una relación que nos veíamos cuando jugábamos en contra y él siempre me ha hecho saber que era un jugador que siempre me ha querido tener en su equipo, y la verdad que ahora se pudo dar, y la verdad es que estoy muy contento”.