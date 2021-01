Ignacio Ambriz regresó a los entrenamientos con León luego de vencer al covid

León.- Fue mediante un video publicado en las redes sociales del Club León, en donde se mostró a Ignacio Ambriz recuperado tras el covid, por lo que a partir de esta semana ya dirige las prácticas de los Esmeraldas de cara al debut en el torneo Guard1anes 2020.

El Director Técnico de los verdes se dijo agradecido con los múltiples mensahes de apoyo que recibió mientras el virus lo aquejó por lo que ya se mentaliza en armar y preparar a su equipo para el primer duelo de la campaña ante Tigres.

"De verdad muy agradecido por todos y cada uno de los mensajes que me enviaron, no soy mucho de redes sociales, pero mis hijos sobre todo fueron los que me hacían llegar los mensajes de apoyo y fe, a nombre de mi familia quiero agradecerles", indicó.