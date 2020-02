Ignacio Ambriz revela que mandó ‘espía’ a Los Ángeles para revisar a LAFC

San Luis Potosí.- “Fue un mal día para nosotros”. Así ha resumido el entrenador Ignacio Ambriz la derrota que el equipo del León obtuvo en su visita a San Luis y señaló que mandó un ‘espía’ a Los Ángeles para ver los partidos de LAFC, rival en Liga de Campeones de Concacaf.

“Sí, cometimos demasiado errores”, dijo Ambriz tras el duelo en el estadio Alfonso Lastras.

“Creo que el primer tiempo con la forma de jugar de San Luis, aun así propusimos, pero el segundo tiempo no me gustó, creo que después del segundo gol nos desconcentramos demasiado, algo que no podemos permitir”.

Fue un mal día para nosotros, no queda más que regresar a casa, entrenar mañana y prepararnos para el martes”. comentó.

Precisamente el próximo martes, el equipo de la Fiera enfrentará al equipo de Los Ángeles FC en la ida de los octavos de final de la Concachampions, un juego para el que a decir del estratega esmeralda, están cien por ciento preparados.

Mandé a alguien de mi cuerpo técnico a verlos (partidos del LAFC), ya mañana analizaremos bien los videos que tenemos, cómo poder desconectar los circuitos que ellos puedan tener alrededor de Carlitos Vela y bueno, luego salir nosotros con nuestro estilo, necesitamos recobrar ese buen futbol que el equipo muestra en casa y esperemos el martes prepararnos al cien por ciento porque necesitamos ganar en casa”, sentenció el estratega esmeralda.

El partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf entre León y Los Ángeles FC será el próximo martes 18 de febrero a las 9:00 de la noche.

