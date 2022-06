'Fantasma' Suárez entrevistó a Kuri; 'Señor Tiburón' ha sacado a varias personas de la cárcel, le dice preso

CDMX.- En su podcast ‘La Fantasmagórica’, Ignacio ‘Fantasma’ Suárez reveló que pudo entrevistar a Fidel Kuri, contando que al empresario le llaman el ‘Señor Tiburón’ en el penal de Almoloya y ha ayudado a que varias personas salgan de prisión.

En el audio, ‘Fantasma’ Suárez cuenta que tras insistir, abogados de Fidel Kuri le dijeron que podía visitar al exdueño de los Tiburones Rojos de Veracruz en el penal de Almoloya, pero solamente por cinco minutos.

Tras el aviso, el periodista se dirigió hacia el penal de Almoloya en el Estado de México, señalando que es una prisión que cuenta con cinco mil reos, en un espacio para la mitad.

Llegas y dices: ‘Te ca…’. Está feo, la vibración que se siente ahí cala en los huesos, vas caminando por ahí y el corazón se te estruja”, declaró ‘Fantasma’.

En el penal, Ignacio ‘Fantasma’ Suárez tuvo que despojarse de varias pertenencias, ya que no se permitía el ingreso de anillos, plumas, celulares, entre otras cosas, y tuvo que pasar por varios filtros para poder hablar con Fidel Kuri en un cubículo en pobres condiciones.

Mientras esperaba, ‘Fantasma’ Suárez se encontró con un preso, quien le preguntó si iba a ver a Fidel Kuri, por lo que asintió.

Ese señor es chido, ha sacado a más presos que los p… abogados de oficio de la cárcel; aquí lo queremos. A Ramoncito, uno de los presos que vivía conmigo en la celda, que tenía cuatro años aquí, ya que no podía pagar cuatro mil pesos de fianza, lo sacó de volada; lleva hartos, les ordena sus papeles con los abogados, por eso queremos mucho al Señor Tiburón, cuando se vaya lo vamos a extrañar”, contó ‘Fantasma’ Suárez sobre lo que le contó uno de los presos.

Fidel Kuri resalta valor de Ignacio ‘Fantasma’ Suárez

‘Fantasma’ Suárez aseguró que, pese a tener nueve meses en la cárcel, Fidel Kuri está “enterito” y hasta lo recibió con una sonrisa, bromeando con el “tiradero que había” en el lugar. El periodista le brindó el espacio a Fidel Kuri para que diera su versión de lo sucedido, por lo que el empresario pidió pensarlo.

Posteriormente, unos de los abogados le indicó a ‘Fantasma’ Suárez que Fidel Kuri iba a hacer la entrevista, pero desde el penal, por lo que la plática fue mediante vía telefónica. De acuerdo con el exdirectivo de Liga Mx, no confía en los medios de comunicación, asegurando que han puesto “lo que han querido” y declarando que varios reporteros o periodistas han dicho que son “valientes”, pero, contó que no ha sido así, ya que no han publicado la información que ha dado.

Mucha insistencia de tu parte y si en realidad vas a sacar lo que es, adelante. No vayas a salir como lo que me hicieron en ESPN, me abren la puerta y a la mera hora me cortan el programa”, declaró Kuri a Ignacio Suárez.

El periodista aseguró que tendrá “valor” para publicar la información que le dé Fidel Kuri, pero también investigará.

La semana pasada, Fidel Kuri volvió a hacer publicaciones en su cuenta de Twitter, asegurando que han existido irregularidades en su caso. El empresario lleva preso desde septiembre de 2021.