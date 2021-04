Ignacio Prado campeón de Sprint Especial en Vuelta Colombia

Culminó la edición 71 de la Vuelta a Colombia, en la que el ciclista leonés Ignacio Prado logró coronar una semana de esfuerzo con la obtención de 14 unidades en Sprint Especial, con lo que el guanajuatense logró poner en lo más alto el nombre de México.

Tras una gran Vuelta a Colombia con cambios significativos en los clasificatorios generales, las calles de la ciudad de Bogotá recibieron, después de 12 años, al pelotón conformado por 124 pedalistas, teniendo a seis de la escuadra mexicana Canel’s-ZeroUno-Mavic que buscaban consolidar una buena actuación en el arranque de temporada.

La final se desarrolló con circuito de 10 vueltas con salida y llegada en el Parque Nacional en Bogotá. Los ciclistas disfrutaron el recorrido de 126 kilómetros, en los que brindaron un buen espectáculo a los aficionados culminando con esto una vuelta positiva para la escuadra dirigida por Juan José Monsiváis García.

Luego de nueve etapas y un prólogo los pedalistas de la Vuelta Colombia llegaron a una final apretada en donde se definía la general con tan solo 2 segundos de diferencia entre los punteros y un Heiner Parra de Canel’s-ZeroUno-Mavic quien logró superar las expectativas durante los últimos trayectos.

Durante la tercera vuelta se disputó el primer Sprint Especial, donde se impuso el líder Ignacio Prado quien con este resultado se proclamaba campeón de la clasificación al sumar un total de 14 unidades

“Fue una gran vuelta donde mi equipo que me apoyo para poder conseguir en la últimas etapas esta gran resultado el cual no fue nada fácil en la etapa 9 enfrentando subidas en las cuales no soy especialista, veníamos buscando en las últimas etapas el liderato y al final se dieron las cosas para ponernos en lo alto de la clasificación sprint gracias al trabajo en equipo, yo solo no lo hubiera podido lograr, los recorridos de esta vuelta han sido muy exigentes con grandes ascensos que se convierten en un récord para mí al haber subido tanto”.