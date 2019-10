Igual que Sosa, despiden a doctora de Atlético de San Luis por "Faltar el respeto"

San Luis Potosí.- Hace apenas unas semanas llamaba la atención el despido del director técnico de Atlético de San Luis, Alfonso Sosa, quien fue destituido de su puesto por un aparente caso en el que "Faltó el respeto". Este lunes un caso similar se dio en el equipo potosino con el despido de Saida Abud quien se desempeñaba como doctora del cuadro femenil.

Ya NO soy la doctora del atlético ��

"No hay causa objetiva, la causa fue que le falté al respeto a un integrante del cuerpo técnico (cosa que obvio no pasó)", publicó, la doctora en sus redes sociales.

De acuerdo con información de medios en San Luis Potosí, la doctora jamás llegó a presentar diferencias con el cuerpo técnico, en especifico con el timonel del cuadro femenil, Martín Casas, situación que terminó por sorprenderla aún más ya que argumentó que la relación que hasta el momento llevaba con el equipo era buena.

Hoy por la mañana tengo la llamada del doctor Emanuel (Díaz de León, jefe de servicios médicos del Atlético de San Luis), que me pregunta si había tenido alguna discusión con Martín Casas, técnico del equipo; según esto yo dije que en cualquier otro lugar podía ganar más, y un montón de comentarios más que jamás hice y me enteré que el director deportivo Yordi González, le pidió al doctor que me diera las gracias".