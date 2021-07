Iker Casillas vacaciona en México, mientras en España se revelan audios de Florentino en su contra

Cancún, Quintana Roo.- El exportero Iker Casillas vacaciona en México, presumiendo su estancia en redes sociales, mientras en España se revelan audios de Florentino Pérez, quien en 2006 aseguró que el exarquero era “una de las grandes estafas del Real Madrid".

En su cuenta de Instagram, Iker Casillas mostró que estuvo en ‘Cosme’s taquería’ en Akumal, Quintana Roo, el lunes 12 de julio.

De acuerdo con información de ESPN, Iker Casillas estuvo acompañado de tres personas más… ¡y no fue reconocido! En entrevista, Jesús Geovanni, encargado de ‘Cosme’s taquería' detalló que el exportero pidió un kilo mixto, con pollo asado, carne asada y costilla al carbón.

Se acercó y me preguntó: ¿Me permites una foto?’ Claro que sí, le dije y ya me tomaron una foto con él”, contó ‘Don Víctor’, quien aparece en una de las imágenes que subió Casillas en Instagram.

Jesús Geovanni detalló que no se dieron cuenta que era Iker Casillas, hasta que el portero se presentó, y cuando el español les dijo su nombre, se sorprendió.

Actualmente, Iker Casillas es directivo de Real Madrid… donde se ha destapado un escándalo.

Por la mañana de este martes, El Confidencial reveló audios en los que el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, llamó al portero Iker Casillas “una de las grandes estafas” del equipo merengue.

De acuerdo con información de medios de España, los audios son de 2006, cuando Florentino Pérez ya no era Presidente de Real Madrid.

Casillas no es portero para el Real Madrid, ¿qué quieres que te diga? No lo es. Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que tienes a los que le adoran, le quieren. Lo defienden tanto… Es una de las grandes estafas y la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raul y segundo, Casillas”, dice Florentino Pérez.