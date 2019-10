Ilusionado Nacho González con su posible regreso a la Fiera

León.- Un nuevo día de entrenamientos en la casa club del León, en donde como principal novedad se dio el regreso del casaca 35, Nacho González quien en su turno al microfono se dijo contento e ilusionado con su posible regreso a las canchas toda vez que Ambriz lo podría contemplar.

"Parece que sí, espero que sí, hay que esperar la lista", respondió en un inicio y agregó:

Yo creo que sí, hoy me integro al plantel, voy paso a paso, hice una mini pretemporada ahí con el profesor Mario, agradezco también a toda la gente que me ha apoyado, desde los fisioterapeutas, Alfred, Mario, agradecido también por que sé he tenido horarios atípicos a los del grupo, incluso los mismos útileros me tienen que dejar la ropa, o me tienen que dejar mucho material para que yo trabaje y agradecido por todo ello"