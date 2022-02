‘Es un misógino, me aventó’; dice Inés Sainz sobre Bill Belichick, coach de Patriotas

CDMX.- En entrevista para el programa ‘Pinky Promise’, Inés Sainz reveló la mala experiencia que tuvo con el técnico de Patriotas de Nueva Inglaterra, Bill Belichick, asegurando que él es un misógino.

En una sesión de preguntas y respuestas, Inés Sainz leyó la pregunta, en la que le pedían contar sobre un ‘oso’ que cometió en un Súper Bowl, pero la conductora de Azteca Deportes recordó el mal momento con Bill Belichick, en 2017, asegurando que le cayó mal.

Yo y Belichick no nos llevamos nada; Belichick es el coach de los Patriotas, pero es que es un misógino. Lo que es México, aparte, y lo que son las mujeres, no puede con ellas”, declaró Inés Sainz.

La conductora de Azteca Deportes mencionó que al final del Súper Bowl LI, le comentó a su camarógrafo que ni de broma iba a ir con el coach Belichick, porque “tenía miles para entrevistar”. Posteriormente, para su mala fortuna, se encontró con el entrenador de Patriotas.

El camarógrafo no me hace caso y se va con él, yo tengo el micrófono pegado a él. Me estoy volteando y Belichick me agarra y me avienta”, contó Inés Sainz.