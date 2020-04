Inicia competencia; Azteca tendrá a Martinoli y ‘Doctor’ para eLiga MX

CDMX.- Comienza la competencia entre TUDN y Azteca Deportes por la eLiga MX y la televisora del Ajusco tendrá a sus conductores estelares: el ‘Doctor’ Luis García y Christian Martinoli para la transmisión de partidos.

Mediante un video, Azteca Deportes mostró que tendrá cuatro partidos de Jornada 1 de la eLiga Mx, en los que estarán los comentaristas.

Los duelos de eLiga MX que tendrá Azteca serán el Puebla vs América (viernes 10 de abril a las 8:00 de la noche), Chivas vs Juárez (sábado 11 de abril a las 2:00 de la tarde), Monarcas vs Toluca (sábado 11 de abril a las 8:00 de la noche) y el Xolos vs Santos (domingo 12 de abril a las 8:00 de la noche).

TUDN tendrá seis partidos en Jornada 1

TUDN también ya anunció que habrá partidos de la eLiga Mx, que de la Jornada 1 transmitirá seis encuentros.

Con Azteca Deportes, TUDN compartirá la transmisión del duelo entre Chivas y Juárez. Con Fox Sports, compartirá transmisión del duelo entre León y Querétaro, que será el domingo a las 2:00 de la tarde.

De los partidos en “exclusiva”, TUDN tendrá el Necaxa vs Monterrey (viernes 10 de abril a las 2:00 de la tarde), Cruz Azul vs Atlas (viernes 10 de abril a las 3:00 de la tarde), Tigres vs Atlético de San Luis (sábado 11 de abril a las 1:00 de la tarde) y Pumas vs Pachuca (domingo 12 de abril a las 3:00 de la tarde).