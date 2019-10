Inspira JJ Macías a los niños; 'él dice que nada es imposible', señala Yael

León.- Jugar en un estadio lleno y de primera división, es el sueño de Luis Ángel Montes de Oca y Yael Lara Rocha, ambos, compañeros en el equipo de Ímpetus Soccer que participa en el torneo Edades Tempranas AM.

Con 11 años cumplidos, Yael Lara Rocha se desempeña como defensa y sigue desde hace tiempo los pasos del delantero del Club León, José Juan Macías, jugador al que admira desde la pantalla de su televisión.

Aunque no es mi posición, me gusta mucho como juega Macías, es muy buen jugador, él siempre dice que nada es imposible”, comenta un entusiasmado Yael, que puede jugar tanto en la lateral izquierda, como derecha. “Al estadio (Nou Camp), nunca he entrado, pero sí lo he visto al pasar y me gustaría estar en la cancha (como jugador”.