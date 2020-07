Investigan a David Villa por acoso sexual; ‘es totalmente falso’, responde exjugador

Debido a una acusación de acoso sexual por parte de una mujer, el equipo New York City Football Club de la MLS, donde jugó David Villa, inició una investigación contra el exjugador español, quien salió a defenderse, asegurando que son falsas las acusaciones. Mediante diversas publicaciones en Twitter, la presunta víctima Skyler B aseguró que fue acosada “de mala manera” cuando estuvo en el equipo de la MLS y ahora la idea del deporte profesional le aterra. “Quedarme en el campo, me aterra. Estoy cambiando mi carrera, porque lo que me hicieron, arruinó mis sueños”, detalló. Skyler B señaló que estuvo como becaria, señalando que creyó que era la oportunidad de su vida, y acusó a David Villa de haberla tocado cada día, recibiendo la burla de sus jefes. “Sigo encontrando gracioso que me decían que tenía una terrible actitud en el trabajo, como si no me estuviera presentando cada día, sabiendo que me iban a tocar sin mi consentimiento o se iban a burlar. ¡Claro que tenía una terrible actitud!”, detalló Skylar. Skyler detalló que si a David Villa le mencionan su nombre, el jugador no sabría quién es ella, asegurando que él nunca la llamó por su nombre. Ante la acusación, New York City Football Club detalló que la toman “extremadamente en serio”, mencionando que no toleran ningún acoso de cualquier tipo en su organización, por lo que iniciaron una investigación. ‘Es totalmente falso’, responde Villa En entrevista con EFE, David Villa aseguró que la acusación es totalmente falsa. David Villa añadió que ha trabajado con cientos de personas en diversos clubes, Selección de España, tanto con hombres como mujeres, y no ha recibido alguna queja, hasta ahora. “New York City ha dicho que inició una investigación, tiene toda mi ayuda, por supuesto para aclarar todos los hechos; pueden llamarme cuando quiera y voy a contarles lo mismo que estoy contando a ustedes, que es totalmente falso y no he hecho algo malo a esa persona”, declaró Villa. El exfutbolista aseguró que espera que todo termine pronto y se pueda decir la verdad. Con New York City Football Club, David Villa jugó de 2015 a 2018, anotando 80 goles en 126 partidos.