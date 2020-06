Irapuato tendría equipo en Liga de Expansión y Gobernador daría apoyo; revela ‘Fantasma’

Esa NO es la apuesta. Claro que a Morelia llegará UNA franquicia sea la Cimarrones, Tapachula o San Roman.

Si @JLHB33 NO cierra esta última, esa aparecerá en Irapuato @diegosinhue hará un @QuirinoOC

Solo que por 30 MDP y no por 400 al año. https://t.co/Q42Q6z7qTx