Irarragori se lanza contra Jesús Martínez

México.- Apenas el pasado viernes se dio a conocer la eliminación del Ascenso Mx, situación que encendió las alarmas en el gremio futbolístico nacional a tal grado de que las reacciones luego de la determinación no se hicieron esperar, sobre todo con la postura del dueño de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragori quien señaló al presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez de filtrar información.

Lo anterior se dio a conocer mediante un comunicado que Irarragori publicó en sus redes sociales, en las que el directivo de Santos y Atlas, señaló que la decisión fue tomada pensando en mejorar las condiciones de la "liga de plata":

Entiendo y empatizo con los jugadores y sus familias, con todos los empleados de la cadena de valor y los aficionados. Conozco cómo se ha generado en los jugadores y todos los que trabajan alrededor de estas divisiones un sentimiento de incertidumbre y se les ha encendido la mecha contra cualquier cosa que no sea regresar a como estábamos.

Además mencionó: "Lamentablemente en ningún sector de la sociedad regresaremos a donde estábamos. La división, en su mayoría, está en quiebra técnica. Hay adeudos pasados y no hay recursos para enfrentar los compromisos con jugadores, colaboradores y proveedores”.

Así acusó a Jesús Martínez

Durante el proceso en el que se evaluó la desaparición de la Liga de Ascenso, el dueño de Santos y Atlas dijo: "La participación en un Comité, Consejo o Asamblea no significa 'no decir mentiras' y mucho menos decir medias verdades, significa no hacer pública información o, peor aún, manipularla. Hay serias responsabilidades de carácter civil y corporativas alrededor de esto".

Mexsport

Y específicamente mencionó al dueño de Grupo Pachuca:

Jesús, el día que quieras debatir seriamente, abiertamente y de frente, encantado de hacerlo, pero ya basta de operar por atrás. Sólo dime el lugar y la hora y ahí estaré. Por favor mide las consecuencias que tiene alimentar rencores y manipular la pasión de las aficiones en el entorno actual que vivimos", apuntó.

Finalmente, Iraragorri señaló que la eliminación del Ascenso se debió a una votación de la mayoría, y no una decisión unánime.

Con información de Récord

