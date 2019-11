Iván Rodríguez será operado y se pierde la Liguilla con el León

León.- A una semana de iniciar la Liguilla, la media cancha del León recibió la peor noticia: Iván Rodríguez, contención titular de la Fiera, será operado del tobillo izquierdo y quedará fuera de las canchas hasta el próximo año.

Ignacio Ambriz, entrenador del León, confirmó que Rodríguez deberá ser operado y el tiempo estimado de recuperación es de tres meses, por lo que regresaría hasta mediados de febrero.

“Con Iván ya no cuento, si lo operan serian tres meses (de recuperación)”, contó el entrenador en conferencia de prensa, a unos días de enfrentarse a Xolos de Tijuana por la Fecha 19 del Apertura 2019.

Espero que las operaciones no me lo mermen, tendremos que hacer un buen trabajo psicológico con él para que no se nos caiga”.

Rodríguez se lesionó el otro tobillo al cierre del torneo anterior. Entonces, el mediocampista jugó la Liguilla con sedantes aplicados directamente en la pierna, lo que agravó la lesión y alargó la recuperación. De hecho, aunque pudo cerrar el torneo con la Fiera, no se recuperó para disputar la Copa Oro con la Selección Mexicana y terminó por ser operado.

Esa estrategia está descartada ahora y Nacho Ambriz privilegia la rehabilitación del jugador.

“Se tenía la esperanza de un tratamiento y poder librarlo y tenerlo para la Liguilla, (pero los médicos) no me aseguraron que estaría al 100 por ciento y si ya me sucedió en la otra Liguilla, preferí no perder días de cirugía en esta ocasión. Ya una vez me equivoqué y no lo quiero volverlo a hacer”.