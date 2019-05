Iván Rodríguez y Fernando Navarro sueñan con el Mundial

León.- Para Fernando Navarro e Iván Rodríguez, la oportunidad de jugar con la Selección Mexicana tardó en llegar, pero ahora quieren adueñarse del puesto, incluso soñando con el Mundial de Qatar 2022.

Iván Rodríguez en la sala de prensa del Estadio León.

Los jugadores del León reaccionaron este miércoles, luego de ser seleccionados por Gerardo El Tata Martino rumbo a la Copa Oro de junio próximo.

Los Esmeraldas están en una lista de 30 jugadores y deberán integrarse al Tricolor al terminar su participación con León en la Liguilla del Clausura 2019.

Para llegar a la Copa Oro, deben evitar un corte de siete jugadores, previsto para la primera semana de junio.

"La verdad es que estoy sorprendido, no me esperaba esta convocatoria, me he esforzado al máximo", comentó Iván Rodríguez, el joven leonés que recibe su primer llamado al Tri Mayor.

Vamos por un bien camino, hay que seguir por la misma línea".

Rodríguez, un veloz mediocampista de contención, entiende que el primer llamado es sólo la entrada a la Selección, pero su meta es quedarse para el, proceso eliminatorio hacia Qatar.

Queremos que esté sea el primer paso de muchos , hay que demostrar mucho en estos partidos".

'Siempre hay ilusión'

Para Navarro, la ilusión de ser seleccionado es idéntica a la que sentía cuando inició su carrera profesional.

"Siempre es la ilusión de niño, de estar en un Mundial, es el primer paso de muchos", lanzó el lateral derecho, cuya convocatoria era esperada desde hace al menos dos años.

Fernando Navarro ha trabajado para ser seleccionado nacional.

"Yo creo que todos nos merecemos, como mexicanos jugando futbol profesional, el ser vistos, no es nada más mío, no de Iván, sino de todo el equipo, quizá si no estuviéramos en las instancias que estamos , no hubiera sido el llamado o a lo mejor sí", añadió.

Además, Navarro recordó que hay otros jugadores mexicanos del León en buen momento, como el portero, Rodolfo Cota.

Creo que cota también está haciendo bien las cosas, los números hablan, es importante que en este nuevo proceso le den importancia a los que tenemos esa ilusión".

Además de Navarro y Rodríguez, Gerardo Martino convocó al esmeralda Luis Montes, de mayor recorrido en la Selección Mexicana.