'JJ' revela las razones por las que no se quedó en León

León.- Luego de salir de las filas del León, José Juan Macías recordó que aunque volver a Chivas no estaba en sus planes, el sueño de llegar a Europa ayudó a elegir al Rebaño. El ex atacante de la Fiera otorgó una entrevista para el Diario Deportivo Récord en donde explicó:

Si me iba a León (si lo compraban), me iba a cerrar las puertas a una meta que tengo que es llegar a Europa, ¿por qué? Si me tasan en 15 millones de dólares en México, me tendrían que vender en 20 ponle para que ganaran, entonces no. Mi corazón me decía Chivas, y siempre escucho a mi corazón, y esa meta europea que tengo se le iba a cerrar la puerta”.