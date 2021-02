Jaime Ayoví a Santiago García: ‘Espero que sea mentira’, ‘No sabía que eran señales’

Buenos Aires, Argentina.- Mediante su cuenta de Instagram, el futbolista Jaime Ayoví lamentó la muerte de su amigo Santiago García, asegurando que esperaba que fuera mentira la noticia y compartiendo una conversación, señaland que “no sabía que le mandaba señales”.

Con una imagen, Jaime Ayovi recordó que fue compañero de Santiago ‘Morro’ García en Godoy Cruz.

En sus Stories, Ayovi compartió una conversación que tuvo con Santiago García, lamentando no haber entendido las señales que le dejaba el jugador uruguayo. En la plática, Ayovi le dice a García que no lo vio jugar, a lo que Santiago le respondió que estaba loco, pero levantaba el barco y le señaló que lo había dejado solo, sin poder con todo.

‘Estoy loco hermano, me dejaste solo’, me decías; no sabía que eran señales”, escribió Ayoví.