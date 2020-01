Ordiales confirma que habrá más refuerzos para Cruz Azul; uno sería Passerini

En entrevista para ESPN, el director deportivo de Cruz Azul, Jaime Ordiales, mencionó que están en búsqueda de dos refuerzos más para el equipo y uno de ellos sería Lucas Passerini.

El delantero elegido sería Lucas Passerini, jugador argentino de 25 años, quien llegará procedente de Palestino del futbol de Chile, con el que fue campeón de goleo con 14 anotaciones.

Passerini llegaría a Cruz Azul, tras la lesión de Milton Caraglio en pretemporada y que estará fuera por tres meses.

En la misma entrevista, Ordiales mencionó que Cruz Azul está en búsqueda de un jugador colombiano, pero siguen las negociaciones.

No les digo el nombre, porque no me gusta manosear. Ese no lo tienen ustedes”, declaró.