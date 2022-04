Previo a su pelea con Bivol, Saúl “Canelo” Álvarez ha sido duramente criticado por el youtuber Jake Paul y Ali Abdelaziz, el manager Kamaru Usman.

Ali Abdelaziz asegura que Canelo no pelea con pugilistas verdaderamente preocupados por su legado.

En los últimos días han puesto en duda la calidad de rivales del Canelo y se enfrascó con el tapatío en una serie de mensajes en redes sociales.

“Creo que el manager de Kamaru Usman tiene razón en cierto sentido, No me malinterpreten, pero creo que tiene razón en el sentido que Canelo está evitando a mucha gente. Pelear contra Benavidez, pelear contra Charlo, ¿por qué no se están dando esas peleas? Y no está peleando contra nombres realmente importantes. Estos tipos son relativamente desconocidos”, señaló.