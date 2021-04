‘Estoy vacunado, pero aún así no hice lo correcto’, dice Aguirre

Monterrey, Nuevo León.- Mediante un video, el técnico de Rayados, Javier Aguirre respondió ante el video que se difundió, aceptando que no hizo lo correcto, al no seguir el protocolo sanitario, pese a que está vacunado contra el COVID-19.

Javier Aguirre señaló que estuvo en la Ciudad de México en la boda de su hijo, donde fue grabado bailando.

No seguí el protocolo correspondiente, no estuve en el evento gran parte sin cubrebocas. Estoy vacunado, pero aún así no hice las cosas correctas y ahora debo sufrir las consecuencias”, declaró Javier Aguirre.