Javier Sahagún, reportero de Televisa Deportes, hoy TUDN, se encuentra internado y amigos y familiares se han unido en busca de donadores de sangre.

Hay que ayudar a @Javier_Sahagun , les dejo la información para donar sangre, ayúdenme compartiendo por favor https://t.co/lHL1kunywn — Antonio de Valdés (@adevaldes) October 6, 2021

Mediante sus cuentas de Twitter, colegas y amigos de Javier Sahagún buscan donadores de sangre para el periodista deportivo.

Javier Sahagún, cronista deportivo de Televisa Deportes y ahora de TUDN, se encuentra internado en el Hospital Ángeles Interlomas por motivos que hasta el momento se desconocen.

Lo apoyan Alarcón, Faitelson y Sarmiento, entre otros

En la publicación en redes sociales se especificaron las condiciones que se requieren para ser candidatos a donar sangre para apoyar a Javier.

Raúl Sarmiento, ex colaborador de Televisa y ex compañero de Sahagún en Televisa, fue uno de los primeros en difundir el mensaje.

“Solicito su ayuda para donar sangre en el Hospital Ángeles Interlomas a nombre de @Javier_Sahagun, cualquier tipo es recibido en el banco de sangre del hospital. Muchas gracias”.

Solicito su ayuda para donar sangre en el Hospital Angeles Interlomas a nombre de @Javier_Sahagun , cualquier tipo es recibido en el banco de sangre del hospital. Muchas gracias pic.twitter.com/sBeCgcGx8u — Raul Sarmiento (@raulsarmiento) October 6, 2021

La publicación se volvió viral, pues en el gremio periodístico Sahagún fue uno de los comentaristas más conocidos de Televisa Deportes antes de la creación de TUDN.

Jorge Sánchez Gómez, Javier Alarcón, Mauricio Ymay, Jorge Pietrasanta, Juan Carlos Díaz, Ismael Romo, Guillermo Schutz y David Faitelson también se unieron a la ayuda y compartieron la información y así apoyar a Javier Sahagún.

Por su parte, Sahagún no ha comentado nada al respecto de su estado de salud.

Javier Sahagún recién volvió a Televisa

Javier Sahagún fue uno de los tantos comunicadores que tuvieron que abandonar la empresa en diciembre del 2016 ante el recorte de personal que se vivió.

Javier Sahagún regresó a TUDN para estar en la cobertura de los Juegos Olímpicos Tokio 2021 como comentarista del programa La Jugada.

Javier había superado el cáncer

Durante los últimos años, el comentarista lidió con un sinfín de problemas entre el que destaca un tema de salud relacionado con el cáncer.

Javier publicó el 23 de marzo de 2020 un video en su perfil de Twitter en donde tocó la campana del cáncer.

Una tradición que se realiza en diferentes hospitales para anunciar que el paciente superó la enfermedad. Además acompañó su video con un mensaje conmovedor en donde se llamó “sobreviviente del cáncer”.

“Hoy me convertí en sobreviviente del cáncer. Terminé las radioterapias y empiezo una nueva vida. Soy un afortunado y no me queda más que disfrutar lo que viene, con todo y los grandes retos que pueda ofrecer. Gracias a todos los que preguntaron y a todos los que me ayudaron”, publicó.

Hoy me convertí en sobreviviente del cáncer. Terminé las radioterapias y empiezo una nueva vida. Soy un afortunado y no me queda más que disfrutar lo que viene, con todo y los grandes retos que pueda ofrecer.

Gracias a todos los que preguntaron y a todos los que me ayudaron. pic.twitter.com/pgSeB964J0 — Javier Sahagún (@Javier_Sahagun) March 24, 2020

