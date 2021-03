'Sí me buscaron de ESPN', revela Javier Alarcón y habla sobre su salida de Televisa

CDMX.- En entrevista con Antonio de Valdés para su canal en YouTube, Javier Alarcón contó que sí pudo haber llegado a ESPN y también habló sobre cómo se dio su salida de Televisa.

Javier Alarcón fue padrino del programa de Antonio de Valdés en YouTube, donde contó que sí hubo acercamiento con ESPN, tras ser cuestionado por su excompañero en Televisa Deportes.

Javier Alarcón contó que tiene cinco años en Imagen Televisión y señaló que, pese a tener una línea de programación, ha podido tener programa deportivo.

En 2019, se especuló que Javier Alarcón iba a llegar a ESPN, pero no se concretó.

En 2015, Javier Alarcón salió de Televisa Deportes, señalando que fue, tras la llegada de Yon de Luisa, actual Presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Alarcón aseguró que, ante el ascenso de Ricardo Pérez Teuffer a la vicepresidencia de ventas, pensó que tenía los méritos para sustituirlo en la vicepresidencia de Deportes, pero no se dio.

Entra Yon y no nos acomodamos, esa es la realidad. Me desplaza y me dice que ya no iba a tomar ciertas decisiones y creo que en ese momento el ciclo se tiene que cerrar. Voy, le planteo la situación a Emilio Azcárraga y a Pepe Bastón, y me dicen que no les gustaría que me fuera, pero tampoco a nadie lo detenemos. Tenemos una salida muy padre, tengo buena comunicación con Emilio”, declaró Alarcón.