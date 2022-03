‘Es lógica, por experiencia’. La Volpe quiere ver al ‘Chicharito’ en el Tri

Los conflictos personales no pueden estar por encima del equipo, aseguró el extimonel de la Selección Mexicana Ricardo La Volpe, quien pidió a Gerardo Martino considerar la convocatoria de Javier ‘Chicharito’ Hernández.

En una entrevista para ESPN, el timonel argentino que dirigió al Tri en Alemania 2006 dio un consejo al actual timonel del combinado azteca, quien por un tema personal (o al menos eso se rumora) ha dejado de lado al delantero del LA Galaxy de la MLS.

“Creo que ( Hernández ) había bajado su rendimiento, vuelve a tomarlo y (Gerardo) Martino debe seguirlo con sus colaboradores como lo hacíamos nosotros, las visorías están para eso, para ver en qué nivel está. Sabemos que está Raúl Jiménez , si juega con un nueve. Hoy es el que mejor está, es el que ha venido demostrando, pero si después vemos que es Funes Mori , Henry Martín , no hay duda en cualquier momento puede llamar otra vez a ‘Chicharito’ ”, comentó La Volpe .

Quien ha seguido de cerca el Clausura 2022 de la Liga MX y no tuvo empacho en asegurar que el actual momento que viven tanto Rogelio Funes Mori como Henry Martín, uno lesionado y el otro titular en dos de los últimos cuatro duelos con el Club América, no es mejor que el que vive ‘Chicharito’.

“A Martino me imagino que sus colaboradores le van a decir que anda en mejor momento, está mejor que Funes Mori, quizá mejor que Henry Martín (...) Es lógica, por experiencia, porque sabe lo que es vestir la camiseta, si es o no un gran jugador en su equipo, a la hora que viene (a la selección) pesa esa camiseta, pero a ‘Chicharito’ no, ya estuvo, ya lo demostró, lleva años”, agregó el ‘Bigotón’.