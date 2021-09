Jeanette Zacarías entró al box por el bullying: “Y si muero boxeando, así voy a morir”

La muerte de Jeanette Zacarías ante Marie-Pier Houle truncó la que pudo ser una buena carrera para la mexicana, originaria de Aguascalientes y quien con 18 años soñaba en igualar los éxitos de Jackie Nava.

El sábado 28 de agosto, Jeanette Zacarías fue noqueada por Marie-Pier Houle en Canadá. No pudo salir al quinto round, pues comenzó a convulsionarse por los golpes y, tras pasar cinco días en el hospital, murió el jueves 2 de septiembre.

Jeanette Zacarías entró al box por el bullying

Según el reportaje publicado este sábado por la revista Proceso, Jeanette Zacarías Zapata entró al box a los 11 años. Su papá, Esteban, había practicado el boxeo y la llevó al gimnasio para que aprendiera a defenderse.

Según narra Esteban Zacarías, Jeanette sufría por el bulliying y por eso aprendió a boxear en el Gimnasio Round 4, con el entrenador Luis Alberto “El Espontáneo” Cruz.

Con sus primeras lecciones bien aprendidas, Jeanette “se descontó” al niño que la molestaba en la Secundaria. Lo derribó de un puñetazo y se dio cuenta de que pelear le gustaba más de lo esperado.

Como amateur, acumuló alrededor de 30 peleas y el 27 de enero de 2018 debutó como profesional. Venció a Fernanda Camarillo por decisión, en la categoría welter (hasta 66.6 kilos).

En mayo, Jeanette estuvo grave por un OK

El mismo año peleó tres veces más (una derrota y dos victorias), pero su carrera se pausó por la pandemia y volvió al ring hasta el 14 de mayo de 2021, contra Cinthya “La Canelita” Orozco en Monterrey.

Jeanette perdió por KO y salió conmocionada. En el reportaje de Proceso, su papá recuerda que en su camioneta la llevaron al hospital, pues no había ambulancia en la arena.

“Le hicieron una tomografía y los médicos se exaltaron. Me dijeron: ‘Es que tenemos que operarla a la voz de ya, necesitamos autorización; la niña tiene que ser intubada y tiene un derrame’. Le dije: ‘No quiero que me la intubes ni la operes ni le hagas nada, dale tiempo’. Ese día estuvo más brutal porque la traíamos en una camioneta entre las calles pa’rriba y pa’bajo, ella se vomitó mucho, perdió la noción, iba inconsciente”.

De forma increíble, Jeanette reaccionó a las dos horas, le dieron desinflamatorios y su papá la llevó en la camioneta de regreso hacia Aguascalientes.

“Le dije al médico: ‘Como no tengo dinero para un traslado que me costaba 38 mil pesos, venimos en una camioneta y me la voy a llevar así’. ‘Pues si así lo quieres, adelante’, me dijo. En el transcurso del viaje tomó suerito, agua, comió poquito; llegamos con bien. Ella se bajó de la camioneta y de pie, caminando, hablando, jugando con los perritos que tenemos en la casa”.

Le pidieron a Jeanette Zacarías que se retirara

Fue la primera vez que Esteban Zacarías pensó en el temprano retiro de su hija, asustado por el daño de los golpes.

“Hablé con ella y le dije: ‘Mira, se acabó. Ya no quiero que pelees más, déjalo así. Y ella me respondió, enojada: ‘No, esto no se va a quedar así. Quiero la revancha con esa muchacha’. Ella traía mucho coraje. De hecho, ella me dijo muchas veces: ‘Esta carrera yo la escogí y si muero en este intento boxeando así voy a morir, pero amo mi trabajo y tienen que respetar mi decisión’.”

Luis Alberto Cruz, entrenador de Jeanette, confirma que la familia no quería dejarla seguir en el box y él mismo insistió, pero fue en vano.

“También le dije: ‘Oye, mi’ja, vamos dejando el boxeo, esto ya no va. Y ella aferrada con que ‘yo tengo que pelear y si la Comisión Médica me dice que estoy apta, usted no es nadie ni mi papá para impedirme boxear’. Fueron sus palabras. Ante eso yo no pude hacer nada. Cuando era menor de edad, el papá tenía que firmar los permisos; ya con 18 años, puede hacer lo que le venga en gana”.

