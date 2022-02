¡Fue la figura! “Tecatito” Corona destaca en empate del Sevilla ante el Osasuna

Jesús “Tecatito” Corona se convirtió en la figura de su equipo, al tener que entrar de cambio apenas al minuto 5 del encuentro, en el sufrido empate que tuvo el Sevilla 0-0 en su visita al Osasuna, correspondiente a la Jornada 23 de la Liga Española.

El mexicano venía de un importante desgaste por el viaje luego de haber participado con la Selección Mexicana en los tres partidos de la eliminatoria mundialista de esta Fecha FIFA. Por lo tanto, el técnico Julen Lopetegui le había dado descanso, pero una lesión de Gonzalo Montiel al arranque del encuentro generó su ingreso al campo.

Aunque “Tecatito” entró como carrilero por banda derecha, rápido empezó a ser el futbolista más peligroso del conjunto sevillano. Sin embargo no pudo reflejarse en el marcador, en un duelo en el que el balón se negó a ingresar a las redes.

La mala fortuna para el Sevilla se terminó por evidenciar con un penalti que falló Ivan Rakitic en el tiempo agregado del segundo tiempo, con el portero Sergio Herrera evitando la derrota.

A pesar de un nuevo empate para el club español, diferentes periodistas y medios destacaron el buen juego que tuvo “Tecatito” y más tomando en cuenta que apenas el miércoles jugó con México ante el Panamá.

"Por eso decía lo de la mala suerte. No es solo el fallo del penalti sino de todo lo que está pasando. Pero vamos a luchar hasta el final… Me he ido colocando más en el equipo. No estoy satisfecho porque no hemos ganado pero hay que contabilizar las otras ocasiones que he tenido", añadió el mexicano.