Joao Maleck a familia de víctimas: ‘Les quiero ofrecer disculpa, tengo compromiso con dos niños’

Guadalajara, Jalisco.- En entrevista para TUDN, Joao Maleck ofreció una disculpa a los familiares de las personas que fallecieron en el accidente del que fue responsable en 2019 y aseguró que, aunque no le soliciten ayuda, tiene un compromiso con los hijos.

En la plática, Marc Crosas le preguntó sobre qué le diría a las familias de las víctimas del accidente, ofreciendo una disculpa.

Ellos saben, a lo mejor no televisaban las audiencias, pero yo les vuelvo a repetir lo que les dije ese día, primeramente les quiero ofrecer una disculpa nuevamente, sé que es complicado para sus familias. No me voy a cansar de luchar para salir adelante”, declaró.

Maleck aseguró que ha dicho a los familiares de María Fernanda Peña y Alejandro Castro que cuentan con él para lo que necesiten, aunque una familia le comentó que no necesitaban nada.

Yo me ofrezco, lo que necesiten; yo estoy abierto a apoyarlos, inclusive tengo un compromiso, que mucha gente me criticó, tengo un compromiso con dos niños y por ello estoy trabajando fuerte y voy a hacer más y más extra para sacarlos adelante”, declaró.

Joao Maleck prometió que ayudará económicamente a los hijos de las víctimas, asegurando que lo poco o mucho que tenga, les dará apoyo.

Me atreví a decir en una audiencia que aunque trabajara de albañil, lo que sea, yo les iba a ayudar, porque es un compromiso que tengo, eso no me lo pidió la justicia, es de mí, es un compromiso propio. Me sale de corazón ayudarlos, es mi deber”, añadió Maleck.