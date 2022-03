'Con Xolos, el objetivo es el campeonato'; dice Montecinos y revela que América lo buscó

Buenos Aires, Argentina.- En entrevista, Joaquín Montecinos habló sobre su actualidad en Xolos de Tijuana, asegurando que buscan el campeonato y también declaró que América lo buscó.

Joaquín Montecinos fue cuestionado sobre qué equipos lo buscaron, antes que Xolos de Tijuana, mencionando que América fue el más cercano.

Estuve cerca del América. Hubo conversaciones, pero al final no se llegó a buen puerto. Estoy súper feliz en Tijuana”, declaró Montecinos.

Joaquín Montecinos destacó que Xolos busca pelear el campeonato de Liga Mx, asegurando que tienen equipo para lograrlo.

En la plática, Joaquín Montecinos destacó a la Liga Mx para poder tener crecimiento.

Para mí un avance total, siempre lo he dicho, para mí estar acá es un paso súper importante; le tengo admiración y respeto a la Liga, sé que el futbol mexicano es muy bueno, mucha intensidad. En cancha me he dado cuenta”, declaró Montecinos.