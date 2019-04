Campbell no desespera por gol y ve a León como candidato al título

León, Guanajuato.- Joel Campbell no se desespera al no anotar aún en esta campaña y trabaja para que se cumplan los objetivos colectivos del León.

El gol, obviamente es importante y como delantero me gustaría anotar, pero más allá de si meto gol o no, lo más importante es ayudar a mis compañeros y hacer lo que el profesor me pide en la cancha”, dijo el costarricense en entrevista con Fox Sports.