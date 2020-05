Orozco revela que jugadores de Santos no estuvieron en fiesta; su caso por COVID-19 es aparte

Torreón, Coahuila.- Mediante una entrevista con John Sutcliffe, el portero de Santos, Jonathan Orozco señaló que, en la fiesta que hizo en su casa, no estuvo ningún jugador del equipo de Torreón, por lo que su caso por COVID-19 es aparte a los otros 14 compañeros con coronavirus.

Jonathan Orozco señaló que sí se impresionó al saber que era positivo por COVID-19, porque no sabía donde se había contagiado, pero mantuvo la calma y destacó que es asintomático, porque no ha presentado alta temperatura, ni dolor de garganta.

Sobre los comentarios que ha recibido, Jonathan Orozco aseguró que siempre le ha gustado ser directo, por lo que aclaró que en la fiesta que hizo, no hubo jugadores de Santos.

Orozco mencionó que, en el día de la fiesta tenía medidas de sanidad, como gel antibacterial, tapete para desinfectar zapatos y sana distancia, señalando que no dejó entrar a muchas personas a su casa.

Jonathan Orozco mencionó que, de no haberse hecho la prueba, quizá seguiría haciendo entrenamientos, porque es asintomático.

El portero de Santos aceptó que fue irresponsable al pensar que, al dejar entrar a dos personas, no le iba a pasar nada, pero no culpa a los integrantes de música que fueron a su casa.

Orozco descartó que no ha entrenado con algún compañero de Santos en su casa.

Nadie vino a mi casa. Por eso sí se los comenté, no tiene que ver una cosa con la otra, lo mío es mío (caso) y los demás, no sé de qué manera, cada quien es responsable de lo suyo. Nadie vino a mi casa”, declaró.

El arquero aseguró que la sensación de saber y tener COVID-19 no se la desea a nadie, porque llegó a no dormir ante la noticia, al sentir preocupación, pero se sintió tranquilo, al saber que los miembros de su familia resultaron negativo.

Espero que nadie tenga que pasar por esta situación de incertidumbre, de que te esté pasando algo. Yo no sé, no he tenido sensación. En mi caso, no he tenido síntomas. La industria del futbol no está exenta”, dijo.