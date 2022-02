América sería capaz de competir contra equipos grandes de Europa.

Jorge Meré sabe que no ha llegado a cualquier club y pone en lo alto a las Águilas del América comparándolo con equipos top de Europa sobre todo en la Liga y en la Bundesliga.

"América tanto en Alemania como en España competiría de tú a tú con todos los equipos, yo estoy convencido de ello. Cuando mi agente me dijo de las opciones reales y me dijo la de América, creo que demoré 15 minutos en decirle que hacia adelante. Esos 15 minutos fueron de llamarle a mi familia, de hablar; es una decisión que no es fácil porque estamos completamente alejados de España, pero no hubo dudas, fue conversar de las opciones que había y en el momento que todos me dijeron que era un grandísimo equipo, la decisión fue tomada".