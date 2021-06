'¡Arrogantes! Dos años de la chin… pero no dejé de pagarles', dijo Vergara a jugadores de Chivas

Guadalajara, Jalisco.- Se estrenó la serie de Chivas en Amazon Prime y en el primer capítulo, se observa el momento en el que el equipo quedó fuera de Copa Mx en el Apertura 2017, y los jugadores recibieron un regaño fuerte de Jorge Vergara (QEPD), quien les dijo que pese a haber tenido dos años de la chin… en su vida personal, nunca dejó de pagarles.

Tras la eliminación de Chivas ante Atlante en Copa Mx del Apertura 2017, Jorge Vergara bajó al vestidor y lo primero que dijo a sus jugadores fue que fueron “arrogantes”.

Si se vieran cómo se veían desde acá arriba, ¡la arrogancia que tenían! ¡La soberbia! No me chin… que la temporada pasada fuimos campeones y el mismo equipo no pueden hacer lo mismo”, les dijo Vergara.