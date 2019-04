Jornada 15, fecha con más goles del torneo y destaca duelo de León

León, Guanajuato.- De acuerdo con cifras de la Liga Mx, la fecha que concluyó este domingo, la Jornada 15 fue la que tuvo más goles y destacó el partido entre León y Atlas, porque fue el duelo que tuvo más anotaciones.

Con 36 goles, la Jornada 15 del Clausura 2019 superó los 29 goles de la fecha 7 y la Liga Mx resaltó el partido de la Fiera.

León goleó 5-2 a los Zorros de Atlas, en el partido con más anotaciones de este fin de semana”, escribieron.

¡REVIVE LA PALIZA! #LaFieraxFOX goleó al Atlas, llegó a 12 victorias al hilo y JJ Macías logró un auténtico golazo: pic.twitter.com/3ujAiFfrjJ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 21 de abril de 2019

Vibrante empate de Tigres da seis goles

El segundo partido con más goles fue el empate a tres goles entre Tigres y Morelia, con seis; y el duelo entre Toluca y América fue el tercero con más anotaciones, con cinco.

Los duelos entre Necaxa vs Pachuca y Chivas vs Puebla, tuvieron cuatro anotaciones, cada uno.

Los partidos Santos vs Querétaro, Xolos vs Lobos BUAP y Pumas vs Cruz Azul, tuvieron tres anotaciones, en cada uno.

El duelo con menor número de goles fue el primero de la fecha, entre Veracruz y Monterrey, donde sólo se marcó un tanto.

En promedio, se marcaron cuatro tantos por partido en la fecha que concluyó este 21 de abril.