Macías no descarta jugar liguilla y estar en mundial Sub-20 con el 'Tri'

León, Guanajuato.- José Juan Macías quiere jugar la liguilla con el León y el Mundial con México.

El juvenil del León, será convocado en próximas fechas a la Selección Mexicana que dirige Diego Ramírez y que jugará el Mundial Sub-20 en Polonia, situación que podría alejarlo de la liguilla por el título con León.

Sin embargo, para el jugador es posible jugar ambos torneos.

Creo que se está tocando el tema con Selección, pero creo que obviamente yo a donde me manden voy a dar lo mejor”.

La liguilla por el título del Clausura 2019 al que León ya se ha calificado con antelación, inicia su fase de cuartos de final del 8 al 12 de mayo, tiempo para el cual, el Tri Sub-20 ya estaría concentrado para el inicio del Mundial en Polonia, donde jugará su primer cotejo ante Italia el 23 del mismo mes.

Nunca he tenido una liguilla en mi currículum y creo que se pueden las dos, creo que se pueden jugar cuartos y con tranquilidad me voy al Mundial”.

Con 19 años, José Juan Macías tomó una decisión importante hace unos meses, la de cambiar de aires. Hoy en León, está teniendo sus mejores días como futbolista.

Macías forma parte de una Fiera histórica que ha instaurado el récord de más victorias consecutivas en toda la era profesional del futbol mexicano con 11.

Me siento demasiado feliz aunque mi cara no lo diga”, dijo Macías con el semblante serio que siempre le caracteriza.

No me esperaba esta racha del equipo, nos comprometimos a calificar, pero metas como estas no nos habíamos propuesto y estoy contento por esto”, dijo.