'Higuera me amenazó', dice Ángel Reyna y le responde ex CEO

CDMX.- En entrevista, Ángel Reyna mencionó que en una negociación con Jorge Vergara, el exdirectivo José Luis Higuera llegó y comenzó a amenazarlo. Ahora, el comentarista de ESPN le respondió.

En el diálogo, Reyna señaló que José Luis Higuera lo amenazó, hizo cosas indebidas y el exfutbolista aseguró que tiene grabaciones de lo sucedido. Ante esto, el ex-CEO de Chivas respondió.

Menciona que tiene videos, que no lo dudo. Me puso sobreaviso Jorge (Vergara), que no me preocupara, que me iban a grabar. Ahí empecé a aprender de futbol”, declaró.

El exdirectivo señaló que Ángel Reyna negoció directamente con Jorge Vergara, pero Higuera fue el CEO.

No tengo problema, lo invito a que los haga. Estoy consciente. No creo que fueran amenazas, eran situaciones y él puede mostrarlas, no tengo ninguna preocupación, inclusive si quiere hacerlo delante de mí. Eran situaciones del club”, declaró Higuera.

El ahora conductor de ESPN añadió que “no tiene cola que le pisen”, que no se quedó con dinero y no hubo amenazas al exfutbolista, pero sí tuvo carácter fuerte con él.

Higuera añadió que cuando llegó, junto con Matías Almeyda, hablaron del posible regreso de Ángel Reyna a Chivas, pero determinaron que los jugadores tuvieran la última palabra.

El exdirectivo señaló que a él le tocó lidiar con Ángel Reyna, cuando él llegó a Chivas, aceptando que tuvo diferencias con Néstor, pero señaló que es alguien profesional, calificando igual a José Manuel ‘Chepo’ de la Torre.

Higuera añadió que “su debut” en negociación fue con Ángel Reyna, siendo liderada por Jorge Vergara, aclarando que a él no le tocó llevar al jugador a Chivas, sino que fue en la época de Rafael Puente.

‘Fue un gasto’, dice Paco Gabriel de Anda

En su respuesta, Paco Gabriel de Anda aseguró que por su parte, no hablaría de lo económico, sino del tema deportivo, asegurando que Ángel Reyna fue un gasto y no una inversión.

En la cancha, lo que costó Ángel Reyna fue carísimo. No fue una inversión, fue un gasto para Chivas, nunca rindió. No sé a quién se le ocurrió llevar a Ángel Reyna a Chivas y pagar lo que pagaron por él. En el terreno de juego no pasó nada con él”, dijo.

Gabriel de Anda añadió que si Reyna sabía que se habían robado los premios de los jugadores, el futbolista debió haberlo reportado en su momento, siendo apoyado por sus compañeros.

El comentarista también dijo que hablar de un excompañero como Omar Bravo, goleador histórico de Chivas, le llama la atención y es “grave” que se hable así de un referente del Rebaño.

