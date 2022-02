¡Nace el Atlético San Sebastián! José Luis ‘Gato’ Lugo arranca una nueva etapa deportiva

José Luis ‘Gato’ Lugo iniciará este 2022 una nueva etapa en su trayectoria como entrenador, pues luego de dejar su cargo como Director Deportivo en el Unión de Curtidores, el exarquero formará parte del Atlético San Sebastián.

Recién fundada, la academia del Atlético San Sebastián fungirá ahora como la casa del ‘Gato’, ligado durante gran parte de su vida al Unión de Curtidores pero ahora dispuesto a comenzar otra etapa en el mundo del balompié.

“El Unión de Curtidores ha sido para mí una razón de ser en la vida deportiva de la que, por fortuna, he gozado como jugador y entrenador (...) Sin embargo, mi propuesta deportiva no coincide con la visión de la actual directiva del Unión, por lo que por este conducto, manifiesto mi salida del club en el que me desempeñaba como Director Deportivo”, apuntó Lugo en un comunicado que se dio a conocer y en el que agregó el arranque de un nuevo proyecto.