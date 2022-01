‘Exatlón fue increíble experiencia’, ‘Me retiré del futbol porque me aburrí’, declara 'Parejita' López

CDMX.- En entrevista con Antonio de Valdés, el exfutbolista José Luis ‘Parejita’ López habló sobre su presencia en Exatlón y aseguró que se retiró porque 'se aburrió', ya que no quería viajar o hacer concentración.

Sobre Exatlón, José Luis ‘Parejita’ López señaló que David Limón le hizo la invitación para entrar, por lo que el exjugador de Pumas aceptó, pero no pudo ir en un inicio por un diagnóstico de hepatitis; posteriormente, el exfutbolista pudo viajar a República Dominicana para participar en el reality show.

Me quedé seis meses allá. (Es una experiencia) Increíble, porque estás incomunicado, no sabes nada de tu familia; a lo mejor tu familia te ve, saben que estás “bien”, pero no puedes platicar con ellos, solo pude comunicarme una vez en esos seis meses”, contó ‘Parejita’ López.

José Luis López contó que Exatlón “fue algo padrísimo”, debido a que ya se había retirado del futbol y ya no hacía la misma actividad física, pero quería saber cómo estaba su cuerpo, qué tanto podía reaccionar a competir contra deportistas que no superan los treinta años de edad.

Esa experiencia fue increíble, ya que he sido, hasta ahora, el participante más grande en edad que ha durado mucho más en el reality. Es un orgullo decir que aquí está, para que vean que la edad no importa, no importa cuántos años tengas; si te esfuerzas y entregas, vas a seguir”, declaró ‘Parejita’ López.

En 2020, ‘Parejita’ López formó parte de la tercera temporada de Exatlón, pero tuvo que salir por una lesión.

‘Me retiré porque me aburrí”, acepta ‘Parejita’

Hablando sobre su retiro del futbol profesional, ‘Parejita’ López señaló que él, a los 36 años decidió dar un paso al costado, aceptando que, después de los 30, el cuerpo pasa factura y debe entrenar más, aunque, pese a la edad, el exjugador podía haber seguido, pero se aburrió.

Me aburrí, ya no quería viajar, ya no quería concentrarme y pues quise dejar una buena imagen en la gente, no quise hacer una grosería al club, con Venados de Mérida”, declaró ‘Parejita’ López.

El exfutbolista pudo haber renovado su contrato con Venados, pero ya no quiso seguir y dio a conocer su decisión al dueño del equipo de Mérida.

'Parejita' López fue bicampeón de Liga Mx con Pumas

Actualmente, ‘Parejita’ López sigue entrenando con Ángeles de la Ciudad de Tercera División y hace interescuadras.

En el futbol mexicano, ‘Parejita’ López jugó con Pumas, Necaxa, Cruz Azul, Morelia, Irapuato, Veracruz, Mérida, entre otros. En 2004, fue bicampeón de Liga Mx con el equipo de la UNAM.

Las noticias de AM en

Síguenos