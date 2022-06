Joseline López es medallista mundial y ahora busca apoyo para seguir estudiando

Las burlas la motivaron a probarse en el levantamiento de pesas pero los sueños que gracias a esta disciplina se pueden concretar, fue la razón por la que la leonesa Joseline López decidió quedarse.

De apenas 15 años, con apenas cuatro de recorrido en la halterofilia, la jovencita nacida en León se convirtió el lunes en la primera atleta en conseguir una medalla para México en el Campeonato Mundial Sub-17 de Levantamiento de Pesas, su primera competencia de este tipo.

“Aunque no haya competido bien, logré conseguir un tercer lugar, eso es lo que más validez tiene que hacerlo en arranque o envión, me llevo eso, también el estar más concentrada y no tener miedo, aunque ya no me pasaba, pero como era mi primer Mundial me agarraron los nervios”, confesó Joseline, quien estuvo presente este martes en el Domo de la Feria para apoyar a sus compañeros.

La campeona hizo acto de presencia este martes en el Domo de la Feria | Foto: Regina Yépez

“Una niña me hacía burlas sobre mi físico”

Incluida en la categoría de 49 kilogramos, parece increíble que una joven tan menudita pueda levantar 153 kilogramos, pero esa fue precisamente la cifra total con la que López González se quedó con el bronce de su categoría.

Aunque ahora es una ventaja, su físico no siempre fue de gran ayuda, pues tratar de mejorarlo a través del levantamiento de esas fue lo que la motivó a iniciar en esta disciplina cuando apenas tenía 11 años.

“Lo que me llamó la atención es que es un deporte en el que se mejora el físico, yo me quedé por eso, porque una niña me hacía burlas sobre mi físico, yo decidí quedarme por eso el primer año y luego, ya en el segundo, me di cuenta que no se trataba sólo del físico sino sobre metas, sobre sueños que uno se va creando”.

Esos sueños se materializaron hace poco en una medalla, pero no son los únicos que la joven leonesa pretende conseguir: “Mis principales metas son terminar mis estudios más que nada porque el deporte te lleva a grandes cosas pero el estudio más”, aseguró.

Regresar a la escuela

Debido a temas económicos, Joseline ha concentrado sus esfuerzos exclusivamente en el deporte y ha dejado de lado su preparación académica, sin embargo, espera que no sea por mucho tiempo.

“Ahorita me estoy concentrando un poco más en el deporte, no estoy estudiando por problemas económicos pero estoy pensando en regresar (...) no he pensado lo que quiero estudiar porque no me he enfocado tanto pero me gustaría algo relacionado con el deporte, fisioterapia o algo así”, puntualizó.

Por ahora, la halterofilia ocupa al 100% la mente de Joseline, la primera campeona mexicana del Campeonato Mundial Sub-17 que se realiza por primera vez en León, esto de la mano de su entrenador Raúl Norat, también coach de Yesica Hernández, quien la entrena en el gimnasio de Code Guanajuato Torres Landa.