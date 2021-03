Joshua Maya se pelea con Marion Reimers; conductor la llama 'feminazi'

CDMX.- En Twitter, el columnista Joshua Maya se peleó con la cronista de Fox Sports Mx, Marion Reimers y la también analista mostró que fue llamada 'feminazi'

En sus redes sociales, Joshua Maya dio a conocer que fue bloqueado por Marion Reimers en Twitter, señalando que “no hacía falta”, ya que él no le seguía, ni la leía. Posteriormente, Maya señaló que en la red social les gusta “ver sangre”, debido a que recibió diversas menciones.

Nunca le he faltado al respeto a Marion ni a ninguna mujer en el medio, no me gusta - como a muchos - lo que hace y tenemos derechos a manifestarlo con respeto, no es un tema de género”, escribió Joshua Maya sobre Marion Reimers.

En otro tweet, Joshua Maya defendió que no le dijo nada a Reimers y reiteró que no le gusta su estilo, así como no le gusta el de cronistas hombres.

Responde Marion Reimers a Joshua Maya

Marion Reimers contestó a Joshua Maya, asegurándole que fue positivo que enloqueciera su cuenta de Twitter y diciéndole que “necesitas mucha atención”.

Sigue colgándote del brillo ajeno, aquí hay de sobra. Saludos”, escribió Reimers.

Joshua Maya respondió con ironía, diciéndole que el castigo de la también conductora lo tenía “afligido y preocupado” y añadiendo que si quisiera colgarse de su brillo, lo habría hecho desde hace tiempo, reiterándole que no la lee, no la sigue, ni le interesa, porque no le gusta su estilo.

Yo pago un servicio, pedí que nos dieran otra alternativa para no escucharte, si no se puede, ni hablar, así como muchos, tu empresa me obligará a ver el partido en silencio, que jo… ha de ser para ti saber que eso provocas. Adiós”, escribió Joshua Maya.

Posteriormente, Joshua Maya mostró que fue bloqueado nuevamente por Marion Reimers.

Marion Reimers muestra insulto de Joshua Maya

En su cuenta, Marion Reimers exhibió que Joshua Maya sí la insultó y le pidió al columnista no mentir.

No únicamente mientes, porque esto SÍ es faltarle el respeto a una mujer, sino que además de macho eres ignorante. Un hombre de la comunidad judía usando esos términos es una vergüenza. Lástima”, escribió Reimers y mostró que Joshua Maya la llamó ‘feminazi’.

Marion Reimers añadió que sabe que el medio donde colabora Joshua Maya no hará nada al respecto, señalando que su crítica no es por una publicación, sino de todos los medios que “voltean hacia un lado” y prefieren quedarse en silencio.

Reimers señaló que ella no lee las críticas que le hacen diversos hombres, pero sí lo hacen parejas, hermanas, amigas y colegas.

Luego no se sorprendan cuando no denuncien o sientan que no pueden confiar en ustedes. Ahí está el verdadero peligro. Y por medio, me refiero al medio deportivo”, escribió.

Posteriormente, Joshua Maya aseguró que se equivocó en llamar 'feminazi' a Marion Reimers ofreciendo una disculpa y señalando que no hablará más sobre el tema.

El año pasado, Marion Reimers recibió diversas críticas por la forma de narrar la Champions League.