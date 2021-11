CDMX.- En entrevista para Súper Deportivo, Juan Dinenno defendió que Pumas sigue siendo un equipo grande y también habló sobre el suceso con el fan que lo interceptó, tras el partido ante Santos.

En plática con César Luis Merlo, Juan Dinenno fue cuestionado sobre si Pumas es grande, a lo que el jugador aseguró que sí lo es.

Creo que lo mueve Pumas, pocos equipos lo mueven en México. He estado por varios países y es difícil encontrar un equipo como Pumas, tan simbólico, tan representativo para una parte de la sociedad. 100% seguro que (Pumas) es equipo grande”, declaró Dinenno.

Juan Dinenno añadió que Pumas debería haber tenido más participación en los últimos campeonatos, porque deben pelear “por todos”, señalando que corresponde a los jugadores llevar al equipo para pelear por los títulos.

Juan Dinenno habla sobre video donde se pelea con aficionado de Pumas

En la plática con César Luis Merlo, Juan Dinenno también habló sobre el aficionado de Pumas que increpó en el estadio Olímpico Universitario, mencionando que entiende a la gente, porque quieren lo mejor para el equipo, pero no lo comparte.

Entiendo, no comparto para nada. Uno está dentro de esto y lo vive día a día, pero uno no va a insultar, diré con fundamentos lo que me parece que hizo mal; en el futbol es irreal, es el fervor, la pasión del momento”, declaró Dinenno.

Juan Dinenno agregó que el aficionado lo ofendió por más de dos minutos, previo a lo que se ve en el video subido a redes sociales.

Estaba firmando, había muchos nenes (niños), donde no ameritaba el lugar para una crítica, y no fue una crítica, sino una falta de respeto. Que me diga que haya hecho cinco goles, es un hecho; que erré un penal, es un hecho. Ahora, que insulte de tu mamá, que no estoy en Argentina, un insulto xenófobo, me sobrepasaron y reaccioné invitándolo a pelear. Es lo que me nació, porque quería sacarlo de ahí”, declaró ‘Dinegol’.

Juan Dinenno marcó cinco goles con Pumas en Grita México A21

Juan Dinenno mencionó que el video fue cortado y se dio cuenta que trató “con una persona infeliz” y se lo mencionó, pero eso no se vio en el clip.

La verdad, espero que esas personas encuentren la felicidad en otro lugar y realmente se den cuenta que esa no es la vida, el hacer enojar a alguien para sumar likes. La verdad, no lo comparto y me sentí mal por él”, contó Dinenno.

Juan Dinenno también destacó la calidad de los jugadores de Liga Mx, mencionando a Rogelio Funes Mori, André-Pierre Gignac, Rubens Sambueza, entre otros.

Pumas entró al repechaje y enfrentará a Toluca en el Nemesio Diez, con el fin de llegar a cuartos de final de Grita México A21.

