Juan Ignacio Dinenno y la dieta ‘mágica’ que le dio el nutriólogo de Messi

Buenos Aires.- El argentino Juan Ignacio Dinenno ha deslumbrado en sus primeros partidos en el futbol mexicano, con cuatro goles en ocho juegos de Liga MX para Pumas.

Llegó a México recién en enero y quizá por ello se conoce poco de su carrera, aunque vaya que tiene para contar, como el secreto de su fortaleza física.

En charla con Súper Deportivo, Dinenno contó que la asesoría del italiano Giuliano Poser lo marcó, al ser el nutriólogo que trató nada más y nada menos que a Lio Messi.

“Por ahí tiene una dieta difícil de llevar, saca alimentos que para uno son de diario, pero es importante el cuidado y lo empecé a ver”, contó Dinenno.

La consulta con Poser se dio en la Argentina, cuando Dinenno jugaba para Aldosivi y el empresario Jorge Cyterszpiler llevó al médico italiano con algunos juveniles prometedores.

La dieta que tomó Dinenno es similar a la que Poser le aplicó a Leo Messi y que también le funcionó a La Pulga en los años recientes.

De hecho, Dinenno planeaba visitar a Poser este verano, para continuar con su tratamiento y revisar la dieta, pero la pandemia de coronavirus cambió sus planes.

En general, Dinenno se considera una persona sana y aunque sacrifica algunos gustos, entiende que es parte del rol de ser deportista profesional.

Hace años me tiraban de loco, de extremista, que no disfrutaba, pero hoy el jugador de futbol se dio cuenta que no es que seas sacrificado, es parte de lo que se tiene que hacer… eso (las consultas con Poser) me han llevado a tener una base y unos hábitos mejores que si no lo hubiese hecho”.