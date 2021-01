Juan Reynoso arrancó con los entrenamientos en Cruz Azul rumbo al Guard1anes 2021

CDMX.- Luego de ser elegido como el nuevo timonel de la 'Máquina', el peruano Juan Reynoso dirigió su primer entrenamiento en las instalaciones de La Noria.

Este lunes en las redes sociales del club cementero, se publicó una imagen en la que se puede ver a Reynoso charlando con el grupo de jugadores celestes a quienes dirige a partir de hoy.

La fotografía fue acompañada por la frase: "Buenos días azules, que sea un gran lunes para todos".

Sin embargo, el sentimiento de la afición cementera aún no olvida la dolorosa eliminación del torneo anterior ante Pumas y muchos de los mensajes consideran que la llegada del peruano no solucionará muchas de las problemáticas del club.

Apenas este domingo Reynoso en declaraciones para TUDN, señaló:

"Hoy más que confianza tenemos que recuperar la memoria, éste es un equipo con historia y creo que todos tenemos la capacidad para ponernos en los primeros planos, aunque la tarea no sea sencilla. El equipo no está enfermo, pero sí veo al entorno con dudas y hay que empezar a ganar, la tarea irá sobre el día a día y no pensando en el título, y a partir de ahí trataremos de conseguir una nueva identidad para que se nos haga costumbre ganar hasta los volados. Ojalá que a partir de mañana podamos convencer a los jugadores".