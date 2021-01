Juan Román Riquelme pudo haber llegado a Atlas, revela Bruno Marioni

Buenos Aires, Argentina.- ¿Se imaginan a Juan Román Riquelme en Liga Mx? De acuerdo con el exjugador y ahora técnico Bruno Marioni, el ‘diez’ de Boca Juniors pudo haber llegado al Atlas.

En entrevista para MX Sudamérica, Bruno Marioni contó “por primera vez” la ocasión en la que Riquelme pudo llegar a Atlas. En la plática, Marioni contó que, después de un año del retiro como futbolista profesional, tenía como opción ser el director deportivo de Atlas.

Estuve a punto de ser director deportivo de Atlas y le llamé a Román, y me dijo (sobre el equipo): ‘Sí, puede ser’; y dije: ‘Wow, qué loco, ojalá’”, contó Marioni.

La llegada de Riquelme se hubiera dado si Marioni hubiera sido el director deportivo de Atlas, pero al final no se dio.

Al final no fui director deportivo, Riquelme no vino a México; pero sí, por supuesto que me lo imaginaba jugando en México y rompiéndola”, declaró Marioni.