17 milésimas no permitieron que Alexa Moreno se colgara la medalla de bronce pese a una excelente actuación

Alexa Moreno hizo una actuación histórica en la gimnasia mexicana, sin embargo, no pudo conseguir la medalla

Por 17 centésimas Alexa Moreno no pudo subirse al podio en Tokio 2020, algo que para mucho fue un robo por parte de los jueces

La brasileña Rebeca Andrade es la ganadora absoluta de la medalla de oro, la plata se la adjudicó Mykayla Skinner de Estados Unidos mientras el bronce fue para la surcoreana Seojeong Yeo, quien logró 14.733 puntos, apenas 17 centésimas más que Alexa Moreno quien cerró con 14.716 después de sus dos saltos.

En el primer salto, Alexa obtuvo una puntuación de 14.766, los jueces otorgaron a Alexa un 5.8 en la dificultad, mientras que en la ejecución, el jurado otorgó 8.966.

Pese a tener un aterrizaje perfecto, contrario a lo que la coreana Seojeong Yeo realizó, aunque la asiática recibió una mayor calificación tanto en la dificultad como en la ejecución, al recibir 6.2 y 9.133

"Yo hice mi trabajo como lo sé hacer, así que estoy contenta. Me quedé a menos de una décima de la medalla, pero así pasan las cosas, este año ha sido especialmente difícil, tuve muchas lesiones e incluso necesito hacerme una operación. La verdad no estaba segura de poder llegar, así que agradezco a toda la gente que me apoyó".