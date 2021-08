‘No competí, no puedo garantizar medallas’, dice Ana Guevara y no piensa irse de Conade

CDMX.- En su llegada a la Ciudad de México, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, habló sobre el desempeño de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, hablando del pronóstico de diez medallas, asegurando que ella no compitió y no puede garantizar metales en el escenario deportivo.

Mencionando que, desde el abanderamiento rumbo a Tokio 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió un reconocimiento a los deportistas mexicanos que acudieron a Juegos Olímpicos, Ana Guevara mencionó el pronóstico de diez medallas, lamentando que las medallas no llegaron por diversas circunstancias.

El pronóstico de las diez medallas que no se concretó, pero resultados los hubo; los deportistas participaron en Juegos Olímpicos, parece que el resultado es positivo, el desempeño de la delegación, creo que deja bastante buen sabor de boca. ¿Los metales? No competí yo, no puedo garantizar metales dentro del escenario deportivo, pero hubo muchos cuartos lugares”, declaró Ana Guevara.